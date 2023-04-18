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    Петропавловскую ТЭЦ-2 оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение требований метрологии

    18 Апреля 2023, 12:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нарушения выявили в применении средств измерений, не прошедших поверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии РК.

    «В Петропавловской ТЭЦ-2 «СевКазЭнерго» выявили нарушения в применении средств измерений, не прошедших поверку. Некоторые средства измерения не были проверены более 4 месяцев: теплосчетчики, дозаторы, термометры и другие», - сообщили в пресс-службе Комитета.

    Для контроля всех технологических процессов на энергетических предприятиях - режимов производства, транспортировки и учета энергии необходимо измерять и регистрировать различные показатели с использованием приборов различного принципа действия.

    Применение средств измерений без поверки является нарушением Закона РК «Об обеспечении единства измерений». За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 600 МРП - 5 520 000 тенге. На основании представления прокуратуры Петропавловска об устранении нарушений законности сотрудники департамента составили протокол об административном правонарушении.

    В связи с признанием факта совершения нарушения в порядке сокращенного производства предприятием оплачен штраф в размере 50% - 2 760 000 тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Регионы Петропавловск ТЭЦ
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