Петропавловский «ЗИКСТО» передает заказчикам новую партию пассажирских вагонов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский завод «ЗИКСТО» передаёт АО «Пассажирские перевозки», дочернему предприятию национальной компании «Қазақстан темір жолы» 50 новых пассажирских вагонов, передает МИА «Казинформ».

Это уже вторая партия, которую получают заказчики. Первые 11 вагонов национальному перевозчику передали в начале года. Производство пассажирских вагонов трёх видов – плацкартных, купе и штабных – завод освоил недавно. До этого «ЗИКСТО» выпускал только грузовые вагоны и платформы. Сейчас серийный выпуск уже буквально встал на рельсы, и казахстанские вагоны перевозят пассажиров по маршрутам «Алматы – Мангистау» и «Алматы – Оскемен».

Продукция «ЗИКСТО» отвечает всем современным требованиям по комфорту – в вагонах есть кондиционеры, фильтры очистки воздуха, датчики дыма, биотуалеты, система видеонаблюдения в тамбурах, а в купе помимо обычных электрических розеток ещё и разъёмы USB. Срок службы таких вагонов при надлежащей эксплуатации составит до 40 лет.

В 2023 году завод «ЗИКСТО» выпустит порядка 100 пассажирских вагонов, в 2024 – около 300.

Такой рост станет возможным после завершения строительства нового заводского корпуса. На площади около 20 тысяч квадратных метров разместится полный производственный цикл – от листов металла до готовой продукции.

С завершением новой линии мощность производства вырастет с 1500 до 4500 вагонов разных видов, пассажирских и грузовых, в год. Кроме национальной компании «Қазақстан темір жолы» есть и другие заказчики, частные предприятия.

Сейчас на «ЗИКСТО» работают около 500 человек, когда будет введён в эксплуатацию большой корпус, число работников вырастет до тысячи.

«Мы же понимаем, что без человека продукцию никак не выпустишь, у нас не настолько всё роботизировано, люди наша главная ценность, – говорит генеральный директор АО «ЗИКСТО» Ренат Шамсутдинов. – Главные и самые ценные сотрудники – сварщики, слесари по сборке металлоконструкций. Они работают на современном оборудовании, которое куплено в 2018 году, шведских плазменных резках, сварочных порталах. Именно современное, технологичное оборудование должно привлечь сюда молодёжь, когда завод расширится. Мы будем строить для заводчан новые жилые дома, их собственное жильё. И, конечно, обеспечим достойную заработную плату».

Средняя заработная плата на заводе – свыше 220 тысяч тенге. Локализация, то есть использование казахстанского сырья, комплектующих, услуг, составляет от 10% при выпуске пассажирских вагонов, до 65% – в производстве 80-футовых платформ для перевозки морских контейнеров.

«Уверенность в будущем завода у нас есть и чувство хорошее от того, что занимаемся настоящим делом, производством. Мы ведь градообразующее предприятие, если человек у нас работает – у него же семья, он её кормит, – говорит генеральный директор. – Было время, когда курс рубля подскочил, это для нас было проблематично, комплектующие сильно выросли в цене, но на сегодня мы все моменты утрясли, с заказчиками есть понимание, работаем. Стабильность есть, заказы есть».

За 8 месяцев «ЗИКСТО» перечислил в бюджет порядка 400 млн тенге. До конца года здесь планируют выпустить продукции на 35 млрд тенге.