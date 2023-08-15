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    Петропавловская ТЭЦ-2 готова к отопительному сезону

    15 Августа 2023, 21:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский заверил, что Петропавловская ТЭЦ-2 будет полностью готова к отопительному сезону, ремонтные работы идут по плану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации А.Казановского, завершили капитальный ремонт котлоагрегатов №№ 3,11, текущий ремонт котлов №№ 5,6,8, турбоагрегатов №№ 2,4, 5, 6 и 7. Произвели обследование дымовых труб №2 и №3. Завершили текущий ремонт трубы №2 и расширенный ремонт трубы №3.

    Сейчас идет капитальный ремонт котлоагрегата №9, срок завершения - к 15 сентября, турбоагрегата №3 – срок до 30-го сентября, приступили к капремонту котлоагрегата №10, срок завершения работ – 21 октября.

    «К отопительному сезону оборудование будет подготовлено в полном объеме. Что касается новой дымовой трубы, строительство которой приостановили, то на прохождение отопительного сезона это не повлияет. С 2022 года проводились необходимые изыскательные работы проектным институтом, отопительный сезон на двух дымовых трубах проходит спокойно. Никаких сложностей в этом нет. В целом, по прохождению отопительного сезона по станции рисков нет, все оборудование с учетом резерва будет обеспечено в полном объеме. Весь объем работ будет выполнен на 100%», - заверил А. Казановский.

    Строительство дымовой трубы возобновят сразу после разбора участка с дефектом. По словам А. Казановского, сегодня планируется совещание с проектным институтом, который определит отметку отклонения оси для разбора. После демонтажа сразу продолжится строительство трубы. Площадку для демонтажа уже подготовили. Возведение новой дымовой трубы рассчитывают завершить в конце года, несмотря на вынужденную приостановку. Летом 2024 года ее запустят.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Отопительный сезон Петропавловск ТЭЦ
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