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    Петропавловск в ритме танца. Третий день международного фестиваля в СКО

    7 Июля 2023, 21:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На главной площади Петропавловска в рамках празднования 25-летия столицы продолжается музыкальный фестиваль «Qyzyljar music fest», передает МИА «Казинформ».

    Согласно программе сегодня день хореографического искусства. Для жителей и гостей областного центра танцевальные коллективы представляют народные, стилизованные и современные танцы.

    Выступают ансамбли танца «Мәңгілік», «Куанамын», «Движение», «Экспромт», «Арабеск». Хэдлайнеры этого вечера ансамбли хакасского танца «Кун-сузы» (Республика Хакассия), а также зажигательная школа-лезгинки «Зазан» г.Астана, и народный ансамбль танца «Он алты кыз» с г.Кокшетау.

    Напомним, международный фестиваль проходит в Петропавловске с 5 по 9 июля, в котором принимают участие артисты из зарубежных стран, известные певцы и танцоры нашей страны и области. Фестиваль проходит в формате оpen air.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Культура Петропавловск
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