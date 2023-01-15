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    Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства

    15 Января 2023, 07:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Петроглифам урочища Архарлы в Жетысуской области разрушение не угрожает. Так утверждает руководитель областного центра по охране историко-культурного наследия Галымжан Оспанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Ранее в соцсетях появилось видео, в котором заявлялось, что камни с древними наскальными рисунками идут на щебень.

    Исторический памятник был обнаружен пять лет назад. Ученые археологического института имени Маргулана провели его паспортизацию, вокруг объекта установили охранные и информационные щиты с предупреждением об ответственности за порчу культурного наследия.

    «На данное время никакой опасности петроглифам не грозит. Еще были подписаны охранные обязательства акиматом Кербулакского района. Хочу сказать, что эти петроглифы у нас находятся всегда под охраной государства и никакое разрушение не грозит», - прокомментировал директор областного центра по охране историко-культурного наследия Галымжан Оспанов.
    Культура История Казахстана Акимат Археология Жетысуская область
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