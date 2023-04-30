Петр Своик: Поселки и аулы должны иметь свои представительные органы - Кенесы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития Глава государства сообщил о запуске единого Центра приема граждан. Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала года в Администрацию Президента обратилось уже 811 человек из разных регионов. А это значит, что между жителями и акиматами нет качественной прямой коммуникации. Решать так называемые «поселенческие» проблемы помогли бы Кенесы. Этим мнением в интервью МИА «Казинформ» поделился общественный деятель Петр Своик.

Общественный деятель Петр Своик отметил, что в масштабах государства отношения между исполнительной и представительной властями соответствуют принципам унитарного государства. Представительный орган представляет своих избирателей. Он формирует исполнительную власть, а также судебную.

«Этой классике у нас соответствует президентский уровень: всенародно избранный Президент формирует исполнительную власть в лице Правительства, акимов. Судебная вертикаль также создается с участием Президента. Казахстан – унитарное государство, то есть центральная власть, областная и районная власть, а также сельские округа должны быть в этой вертикали», – считает общественный деятель.

Однако, по его мнению, города, поселки и аулы также должны иметь свои представительные органы.

«Города, большие и малые, поселки и аулы – у них своя отдельная жизнь и свои местные вопросы. И на этом уровне надо выбирать представительную власть. Назовем ее «Кенес» или «госсовет», и пусть он формирует исполнительную власть, организует выборы или назначения, принимает к своему ведению все вопросы местного уровня», – высказал свое мнение Петр Своик.

Наш собеседник также отметил, что отношения между властью и гражданским обществом должны строиться на партнерской модели с присутствием «народного контроля».

«У нас куча неправительственных организаций, но часть из них вообще на иностранном финансировании, а другая часть «пилит» эти гранты непонятно для чего. Надо сделать так, чтобы всякий важный для общества процесс, осуществляемый государством – прежде всего тарифная политика, пенсии, образование, здравоохранение – осуществлялся на основе государственного социального заказа, распределяемого по тендеру, чтобы общественные организации, включая профессионалов в тарифной политике, педагогике и здравоохранении, контролировали этот процесс. Это было бы очень хорошее взаимодействие между обществом и государством, можно назвать «народный контроль» или партнерские взаимоотношения между властью и гражданским обществом», – заключил спикер.



