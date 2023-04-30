Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Петр Своик: Поселки и аулы должны иметь свои представительные органы - Кенесы

    30 Апреля 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития Глава государства сообщил о запуске единого Центра приема граждан. Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала года в Администрацию Президента обратилось уже 811 человек из разных регионов. А это значит, что между жителями и акиматами нет качественной прямой коммуникации. Решать так называемые «поселенческие» проблемы помогли бы Кенесы. Этим мнением в интервью МИА «Казинформ» поделился общественный деятель Петр Своик.

    Общественный деятель Петр Своик отметил, что в масштабах государства отношения между исполнительной и представительной властями соответствуют принципам унитарного государства. Представительный орган представляет своих избирателей. Он формирует исполнительную власть, а также судебную.

    «Этой классике у нас соответствует президентский уровень: всенародно избранный Президент формирует исполнительную власть в лице Правительства, акимов. Судебная вертикаль также создается с участием Президента. Казахстан – унитарное государство, то есть центральная власть, областная и районная власть, а также сельские округа должны быть в этой вертикали», – считает общественный деятель.

    Однако, по его мнению, города, поселки и аулы также должны иметь свои представительные органы.

    «Города, большие и малые, поселки и аулы – у них своя отдельная жизнь и свои местные вопросы. И на этом уровне надо выбирать представительную власть. Назовем ее «Кенес» или «госсовет», и пусть он формирует исполнительную власть, организует выборы или назначения, принимает к своему ведению все вопросы местного уровня», – высказал свое мнение Петр Своик.

    Наш собеседник также отметил, что отношения между властью и гражданским обществом должны строиться на партнерской модели с присутствием «народного контроля».

    «У нас куча неправительственных организаций, но часть из них вообще на иностранном финансировании, а другая часть «пилит» эти гранты непонятно для чего. Надо сделать так, чтобы всякий важный для общества процесс, осуществляемый государством – прежде всего тарифная политика, пенсии, образование, здравоохранение – осуществлялся на основе государственного социального заказа, распределяемого по тендеру, чтобы общественные организации, включая профессионалов в тарифной политике, педагогике и здравоохранении, контролировали этот процесс. Это было бы очень хорошее взаимодействие между обществом и государством, можно назвать «народный контроль» или партнерские взаимоотношения между властью и гражданским обществом», – заключил спикер.

    Автор:

    Рабига Нурбай

    Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Алматы - ветеранам: Великая победа – это ваша заслуга
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    Свыше 11 тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров