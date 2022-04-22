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    Петицию против поставок оружия в Украину инициировали в Германии

    22 Апреля 2022, 18:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группа граждан в Германии инициировала петицию против поставок оружия в Украину, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На сайте change.org размещена петиция, призывающая остановить вооружение Украины.

    «Третья мировая война должна быть предотвращена, нам нужна дипломатия, а не оружие!» - написали инициаторы обращения. Петицию подписали более 12 тыс. пользователей интернета.

    Как пишут европейские СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц находится под растущим давлением внутри страны и за рубежом. Западные союзники и члены правящей коалиции Германии все чаще и резко критикуют канцлера-социал-демократа, призывая его поставить тяжелое вооружение украинским силам.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Украина Германия Мировые новости
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