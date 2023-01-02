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    Петарды и хлопушки: балкон загорелся в Астане в новогоднюю ночь

    2 Января 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Балкон одного из столичных ЖК загорелся из-за запуска петарды. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в социальных сетях, одна из петард, запущенных жителями в новогоднюю ночь, залетела на балкон дома и взорвалась. В тот момент в квартире никого не было.

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям прокомментировали случившийся инцидент.

    «1 января в 00:20 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Нажимеденова, 16. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на балконе квартиры №11 на третьем этаже горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров», - сообщили в ДЧС города Астана.

    Как уточнили в ведомстве, пожар был ликвидирован в 00:42, причина возгорания, как уточнили в ведомстве - пиротехнические изделия. Пострадавших нет.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Происшествия Пожар
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