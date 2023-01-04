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    Петь под фонограмму запретили в Кыргызстане

    4 Января 2023, 13:12

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С января 2023 года в Кыргызстане запрещено петь под фонограмму. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В документе говорится, что во всех государственных культурных и образовательных учреждениях, в частности, театрах, спортивных учреждениях, филармонии, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях, библиотеках, находящихся в ведении министерства, вокальные выступления на концертах, культурно-массовых мероприятиях должны исполняться вживую.

    Приказ вступил в силу 1 января. Ответственность за его исполнение возложена на руководителей этих учреждений. Исполнение приказа будет контролировать министр.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Культура Кыргызстан Мировые новости Музыка
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