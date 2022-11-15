Песню о Казахстане написали в Карагандинском индустриальном университете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Песню о родной земле «Қуатты Қазақстаным» написали ректор Карагандинского индустриального университета Болатбек Абдрасилов и декан факультета энергетики, транспорта и систем управления этого вуза Болат Махмудов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На создание поэтического произведения у авторов ушло около трех недель.

«Идея написать песню принадлежит Болатбеку Абдрасилову. Мы хотели отдать дань уважения Казахстану. У нашей страны большое будущее. Прежде всего мы обращаемся к молодёжи, ведь именно она внесет основной вклад в улучшение благосостояния страны и превращение её в процветающее государство», – говорит Болат Махмудов.

Композитором стал музыкант из Кызылорды Талгат Нагашыбаев. Молодой человек случайно увидел текст в Facebook и предложил написать мелодию.

Исполнил композицию Ершат Конакбаев. Певец – частый гость на университетских мероприятиях.

Но самое главное – песня понравилась студентам. Прочитав текст, они решили, что обязательно снимут видеоклип. Специально для этого был подготовлен флешмоб. Участие в нем приняли более 150 активных студентов. Репетиции проходили в течение четырех дней.

«Новая песня отличается динамизмом исполнения, поднимает настрой и дух молодежи. Мы уверены, что она понравится всем и станет своеобразным гимном молодежи Нового Казахстана», – считает Болат Махмудов.



