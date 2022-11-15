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    Песню о Казахстане написали в Карагандинском индустриальном университете

    15 Ноября 2022, 23:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Песню о родной земле «Қуатты Қазақстаным» написали ректор Карагандинского индустриального университета Болатбек Абдрасилов и декан факультета энергетики, транспорта и систем управления этого вуза Болат Махмудов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На создание поэтического произведения у авторов ушло около трех недель.

    «Идея написать песню принадлежит Болатбеку Абдрасилову. Мы хотели отдать дань уважения Казахстану. У нашей страны большое будущее. Прежде всего мы обращаемся к молодёжи, ведь именно она внесет основной вклад в улучшение благосостояния страны и превращение её в процветающее государство», – говорит Болат Махмудов.

    Композитором стал музыкант из Кызылорды Талгат Нагашыбаев. Молодой человек случайно увидел текст в Facebook и предложил написать мелодию.

    Исполнил композицию Ершат Конакбаев. Певец – частый гость на университетских мероприятиях.

    Но самое главное – песня понравилась студентам. Прочитав текст, они решили, что обязательно снимут видеоклип. Специально для этого был подготовлен флешмоб. Участие в нем приняли более 150 активных студентов. Репетиции проходили в течение четырех дней.

    «Новая песня отличается динамизмом исполнения, поднимает настрой и дух молодежи. Мы уверены, что она понравится всем и станет своеобразным гимном молодежи Нового Казахстана», – считает Болат Махмудов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Патриотизм Караганда
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