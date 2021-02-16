Песня Димаша Кудайбергена зазвучала в исполнении индонезийского гамелана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фан-клуб Димаша Кудайбергена в Индонезии представил его песню «Любовь уставших лебедей» в исполнении традиционного оркестра гамелан – исконного звучания индонезийской души. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Гамелан – традиционный индонезийский музыкальный ансамбль, возникший на островах Ява и Бали. Основу гамелана составляют такие музыкальные инструменты, как бонанг, гендер, гонг, кенданг, кенонг, сарон, ребаб и другие.

Некоторые из них имеют сходство с казахскими народными музыкальными инструментами. Например, ребаб – красивый струнный инструмент, похожий на кобыз, а кенданг – ударный инструмент, для игры на котором необходима специальная техника, похожая на технику игры на казахском дауылпазе.

История гамелана началась с культуры индуизма и буддизма, которая в те времена доминировала на индонезийском архипелаге. Согласно яванской мифологии, гамелан был создан божеством Батара Гуру (часто отождествлялся с Шивой) в 230 году до н.э. По легенде, Батара Гуру создал несколько гонгов, которые использовались, чтобы призывать Богов. В последствии эти гонги стали частью гамелана.

Необыкновенное и в какой-то степени мистическое звучание гамелана довольно быстро распространилось по всему миру. Люди с разных уголков планеты интересовались его изучением.

Гамелан аккомпанирует певцам, которых называют синден. Изначально ими могли быть лишь девушки, но сейчас зачастую встречаются и синден-мужчины.

Раньше эти вокалисты исполняли только традиционные песни, но со временем их репертуар пополнился различными жанрами, в их числе кампурсари, ланггам-джава и зарубежный поп.

Недавно девушка из индонезийского фан-клуба Димаша «DID» Кики Чан представила инструментальный кавер на песню казахстанского исполнителя «Любовь уставших лебедей», исполненную гамеланом. Многие Dears используют эту версию для своих песенных каверов.

Для будущих проектов Кики Чан пригласила синден исполнить песню под свою адаптацию. Нита Тамрин, одна из участниц фан-клуба, написала индонезийскую версию текста, чтобы осуществить задуманное.

Одна из Dears из Бельгии, Санни Бергенова, приняла участие в этом удивительном проекте, нарисовав к нему потрясающий арт. На нем изображен Димаш в короне Арджуна, одного из известных мифических персонажей в Индонезии. Арджуна – доблестный воин герцогства Мадукара, который любить путешествовать, медитировать и находится в вечном поиске знаний. Он проницателен, сообразителен, умен, вежлив, храбр и всегда встает на защиту слабых.