Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Концерты для тружеников тыла, почетных ветеранов органов внутренних дел и вдов ветеранов прошли сразу в нескольких дворах города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что это мероприятие проводится не впервые, но значимость его возрастает с каждым годом.

«Сегодня в рядах акмолинских ветеранов осталось всего четыре фронтовика и вдовы ветеранов ВОВ и ОВД. В канун 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне мы постарались окружить вниманием и заботой каждого из них», - сказали в ведомстве.

Первая встреча прошла во дворе дома в микрорайоне Боровской, 64. Здесь проживает тыловик, долгие годы проработавший в системе органов внутренних дел, воспитавший целую плеяду сотрудников милиции, почетный ветеран, подполковник милиции Жанбек Тлеубердин.

С самого утра во дворе дома звучали легендарные песни: «Темная ночь», «Журавли», «Синий платочек», слова которых знакомы, наверное, каждому казахстанцу. Специально для всех желающих полицейские установили лавочки.





С великим праздником труженика тыла Ж. Тлеубердина поздравил временно исполняющий обязанности начальника департамента полиции полковник полиции Думан Таев. Полицейские исполнили всеми любимые композиции и пригласили на танец присутствующих женщин, а завершила концерт песня «День Победы».





Персональный концерт полицейские провели и у дома, где живет супруга ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Сара Утебаева. По состоянию здоровья вдова ветерана не смогла спуститься во двор дома, но слушала любимые песни из окна квартиры.

Беседуя с женщиной, главный акмолинский полицейский выразил слова благодарности за бережную память о супруге, интересовался бытовыми условиями, заверив, что вдовы ветеранов всегда могут рассчитывать на поддержку полицейских.

В канун 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне концерты организованы для тружеников тыла, ветеранов органов внутренних дел Ботана Оразбекова, Николая Митрофанова, Николая Сокирко, а также вдов ветеранов Зикен Жаркеновой, Нагимы Осиповой, Ольги Гречухиной и Ксении Тюменцевой.

Концерты нашли отклик в сердце каждого зрителя, которые по достоинству оценили таланты сотрудников полиции и с восхищением не только слушали, но и подпевали знакомые с детства фронтовые песни.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области осталось 11 ветеранов ВОВ.



