Песни военных лет для ветерана ВОВ исполнили полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Утро 9 мая для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Камбара Касенова выдалось насыщенным: у окон его квартиры развернулся ансамбль Департамента полиции города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Камбар Амирович - настоящий борец за правду и справедливость, участник множества ожесточенных боев за свободу нашей Родины. Несмотря на серьезные ранения, Камбар ага даже в послевоенные годы решил стоять на страже спокойствия граждан. Сегодня, в этот знаменательный день, мы организовали для ветерана настоящий праздник. Артисты Ансамбля ДП исполнили военные произведения. Концерт удался на славу: аксакал посвятил молодежи бата, а жители многоквартирного дома с удовольствием послушали композиции в живом исполнении», - резюмировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Абдуали Нашарбеков.

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