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    Песков: Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

    25 Февраля 2022, 19:17

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В ответ на предложение [президента Украины Владимира] Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», - указал он.

    По словам представителя Кремля, Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, сообщает ТАСС.

    Ранее, как сообщает Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Президента Российской Федерации Владимира Путина сесть за стол переговоров. Соответствующий призыв он озвучил во время обращения в пятницу.

    «Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - заявил Зеленский.

    Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин.

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина в соответствии с уставом ООН оставляет за собой право на самооборону.

    24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины п одписал указ о всеобщей мобилизации.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Мировые новости
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