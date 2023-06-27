Пешком из Китая: марафонец Есбол Аскарулы приблизился к Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Почти два месяца назад этнический казах Есбол Аскарулы начал свое пешее путешествие из Китая до столицы Казахстана. Сейчас он уже приблизился к Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Есбол Аскарулы стартовал 1 мая в Манасском районе Синьцзяна, где он родился. На сегодняшний день марафонец преодолел более 3 тысяч километров и близок к осуществлению своей мечты. Основная цель марафона – популяризировать дружбу между двумя странами и поприветствовать народ исторической родины. Также он пообещал своим подписчикам в социальных сетях делиться видами бескрайних степей и достопримечательностей Казахстана.

«Я один из сыновей казахского народа. В 2019 году я наблюдал по телевизору за визитом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Меня очень тронули слова на казахском языке о кандасах. С тех пор я мечтал об этом путешествии. И после 4 лет подготовки стартовал мой марафон. В пути меня особенно впечатлило то, когда я оказался на казахстанской стороне. Жители, с которыми я встречался, приветствовали меня, угощали кумысом и бауырсаками. Всячески старались помочь. Такое отношение придавало мне сил и энергии, окрыляло. Ежедневно я прохожу по 30-40 км. Все необходимое у меня в сумке, в том числе небольшая палатка, где я могу передохнуть», — рассказал Есбол Аскарулы.

Сейчас марафонец находится на территории Карагандинской области.

Есбол Аскарулы родился 1 мая 1997 года в районе Манас Синьцзянского автономного района Китайской Народной Республики. Его родители рано умерли, воспитывался у родственников.