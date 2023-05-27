Пешком 100 населенных пунктов прошли жители Астаны и попали в Книгу рекордов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прибыли участники проекта ультрамарафонцев «Nomad run». Западный город стал последним пунктом в их масштабном турне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana TV.

Впервые в стране в рамках организованного проекта «Nomad run» марафонцы, стартовавшие из Астаны месяц назад, добрались до Актау. Они преодолели 8 тысяч километров.

Ультрамарафон стартовал 25 апреля в Астане. Команда из пяти человек за месяц преодолела сложный путь, побывав в более 100 населенных пунктах и 18 городах Казахстана.



«NOMAD RUN» - иделогический проект. Мы нацелены на популяризацию здорового образа жизни и массового спорта среди населения посредством бега на большие дистанции. Мне 55 лет. Более 30 лет регулярно занимаюсь спортом. В Мекку я тоже дошел пешком. Я сразу согласился, когда мне предложили пройти по всем городам страны. Потому что я хотел укрепить понятие ультрамарафона среди населения и развивать внутренний туризм. Ультрамарафон-это бег на длинные дистанции. Начиная со столицы, остановливались в Караганде, Жезказгане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Усть - Каменогорске, Семее, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Актобе, Уральске, Атырау, сегодня прибежали в Актау, - сказал участник Мендибай Алимбаев.

Итак, марафонцы пересекли финишную черту в Актау. Таким образом, проект вошел в казахстанскую Книгу Гиннесса, как первый в стране проект по бегу на большие дистанции. Члены команды в возрасте от 33 до 55 лет не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируется пробежать от города Актау до Мекки.



