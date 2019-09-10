Пешие патрули Алматы за месяц «по горячим следам» раскрыли 122 преступления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пешие патрули за месяц «по горячим следам» раскрыли 122 преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с указанием Акима Алматы, службами Департамента полиции организована работа пешего патрулирования в 2-х сменном режиме. Согласно анализу преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, на территории города разработано 67 криминогенных участков патрулирования с охватом дворовых территорий. На каждый маршрут пешего патрулирования разработаны характеристика, план-задание, схема маршрута, а также определены криминогенные места.

«Только за последний месяц нарядами пешего патрулирования «по горячим следам» раскрыто 122 преступлений, выявлено порядка 700 административных правонарушений, в том числе распитие спиртных напитков в общественном месте – 88, нарушение правил благоустройства в городе – 58, мелкое хулиганство – 25, назойливое приставание к гражданам – 82, курение в общественном месте – 54, торговля в неустановленных местах - 66, нарушение ПДД пешеходами – 107, нарушение правил парковки транспортных средств – 97 и др. Кроме того, в полицейские подразделения пешими нарядами доставлены свыше 1 тысячи человек, представлявший оперативный интерес, среди которых лица, находившиеся в розыске за совершение преступлений, а также иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство Республики Казахстан», - сказала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

Вместе с тем, в ДП сообщили, что организована работа по осуществлению ежедневного контроля несения службы нарядов пешего патрулирования. Кроме того, на ежемесячной основе проводится маневрирование нарядов пешего и авто патрулирования по времени и месту, исходя из анализа криминогенной обстановки в городе.

О результативности нового механизма обеспечения правопорядка в густонаселенных массивах города свидетельствуют факты снижения правонарушений, совершенных в общественных местах на 2,9%, на улицах – на 7,1%, а также групповых преступлений на 14,6%.