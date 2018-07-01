Пешеходные зоны Алматы образуют единое кольцо для прогулок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все планируемые пешеходные зоны в Алматы соединятся в единое кольцо. Об этом сообщили на брифинге в управлении архитектуры и градостроительства города Алматы, передает МИА «Казинформ».

«В планах создать пешеходное пространство на Толе би - Достык - Абая - река Есентай. Это будет порядка 18 километров. Мы назвали его малым пешеходным кольцом, чтобы люди могли прогуливаться пешком. Мы хотим сделать исторический центр города ядром с развитой инфраструктурой. Кольцо будет охватывать западную, северную, восточную и южную стороны. Люди могут подъезжать, оставлять автотранспорт и выходить на пешеходные аллеи со всех сторон. Планировка Алматы предполагает развитие пешеходной зоны без ущерба автомобилям. Есть небольшие проблемы с парковками, которые будем решать», - сказал заместитель руководителя управления архитекторы и градостроительства города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Создание пешеходной зоны на участке улицы Толе би начнется в 2019 году. Пока же в этом году проводятся инженерные работы для ЛРТ.

«Осуществляется замена инженерных коммуникаций в рамках выноса сетей под линиями легкорельсового транспорта. Как вы знаете, по улице Толе би будет проходить ЛРТ, поэтому все работы регулируются под строительство этого общественного транспорта. На следующий год мы планируем работать по пешеходному пространству», - добавил Алмасхан Ахмеджанов.

Напомним, в рамках проекта «Город для людей» в Алматы до 2020 года будут реконструированы 15 улиц и две набережные рек мегаполиса.