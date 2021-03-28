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    Пешеходные полосы в проекции появились в Шымкенте

    28 Марта 2021, 05:21

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте появились проекционные пешеходные полосы. Об этом в Instagram сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов, передает МИА «Казинформ».

    «С целью обеспечения безопасности пешеходов мы начали реализацию этого проекта в городе.
    На сегодня они оборудованы только на улице Сыпырган Ата и пересечении улицы Аль-Фараби, рядом с автозаправкой «Satti zhol» на Темирлановском шоссе.
    Такие яркие проекционные пешеходные переходы имеют ряд преимуществ перед обычной дорожной разметкой. Например, проекция освещает пешеходный переход и его хорошо видно в темноте, несмотря на свет и направление автомобильных фар, погодные условия, грязь, лед, снег, выбоины», - написал Максут Исахов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акимат Шымкент Дороги
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