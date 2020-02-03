Пешехода сбил насмерть водитель без прав в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау лишенный права управления автотранспортом водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 2 февраля около 16:13 водитель автомашины марки Volkswagen Passat в Кокшетау, двигаясь по улице Жумагали Саина в восточном направлении, допустил наезд на 57–летнего пешехода, переходившего в неустановленном месте проезжую часть.

«Водитель после наезда на пешехода оставил место ДТП, не сообщив об этом в полицию. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. На поиски водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы, выставлены дополнительные автопатрули. В результате экипаж патрульной полиции «Тулпар - 10» с помощью камер ЦОУ на автодороге «Петропавловск-Нур-Султан», около АЗС Best задержал 29-летнего водителя автомашины марки Volkswagen Passat», - добавили полицейские.

Установлено, что 29-летний водитель двумя годами ранее был лишен права управления транспортным средством за управление в состоянии алкогольного опьянения сроком на 3 года. По факту стражи порядка возбудили досудебное производство по ч. 3 ст. 345. УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



