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    Пешехода насмерть сбили в Темиртау

    22 Апреля 2023, 14:25

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау водитель сбил 40-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел 21 апреля около 21:25 в Темиртау по улице Чернышевского. 20-летний водитель автомашины марки «Hyundai» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП 40-летний пешеход скончался на месте происшествия.

    «Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ранее 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся с места происшествия в Актобе. Водителю грозит лишение свободы до 2 лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Регионы Караганда
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