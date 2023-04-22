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Пешехода насмерть сбили в Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Апреля 2023, 14:25
Пешехода насмерть сбили в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау водитель сбил 40-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 21 апреля около 21:25 в Темиртау по улице Чернышевского. 20-летний водитель автомашины марки «Hyundai» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП 40-летний пешеход скончался на месте происшествия.

«Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся с места происшествия в Актобе. Водителю грозит лишение свободы до 2 лет.


Карагандинская область   ДТП   Происшествия   Регионы   Караганда  
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