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    Пешехода насмерть сбили в Костанае

    28 Июля 2023, 17:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На одном из перекрестков в Костанае легковой автомобиль сбил мужчину. Пешеход скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «27 июля около 23:00 на пересечении улиц Абая-Чкалова в Костанае 38-летний водитель автомашины марки «Toyota» совершил наезд на пешехода. Мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте. Он скончался на месте ДТП. Водитель авто двигался по направлению с центра в сторону КЖБИ. По результатам освидетельствования, он был трезв. Со слов водителя, пешеход на дороге появился внезапно, после чего им были приняты меры к экстренному торможению. Однако наезда избежать не удалось», - сообщили в полиции.

    Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. Окончательное процессуальное решение примет суд.

    В полиции отмечают, что это уже 35-е ДТП с летальным исходом по области с начала текущего года. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 44 таких факта.

    Напомним, вчера в Костанайской области на трассе Костанай – Сурган водитель авто насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Казахстана Костанай
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