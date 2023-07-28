Пешехода насмерть сбили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На одном из перекрестков в Костанае легковой автомобиль сбил мужчину. Пешеход скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«27 июля около 23:00 на пересечении улиц Абая-Чкалова в Костанае 38-летний водитель автомашины марки «Toyota» совершил наезд на пешехода. Мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте. Он скончался на месте ДТП. Водитель авто двигался по направлению с центра в сторону КЖБИ. По результатам освидетельствования, он был трезв. Со слов водителя, пешеход на дороге появился внезапно, после чего им были приняты меры к экстренному торможению. Однако наезда избежать не удалось», - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. Окончательное процессуальное решение примет суд.

В полиции отмечают, что это уже 35-е ДТП с летальным исходом по области с начала текущего года. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 44 таких факта.

Напомним, вчера в Костанайской области на трассе Костанай – Сурган водитель авто насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.