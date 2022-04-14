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Пешехода насмерть сбили в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
14 Апреля 2022, 11:45
Пешехода насмерть сбили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае водитель автомобиля «Лада» сбил пешехода, который скончался от полученных травм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«13 апреля около 22.30 часов водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада приора» по улице Каирбекова напротив дома 397, двигаясь со стороны КСК в сторону центра, совершил наезд на неустановленного мужчину 45-50 лет, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа на лево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия»,- прокомментировали в полиции.

У водителя взят глубокий анализ крови. По этому факту управлением полиции Костаная начато досудебное расследование.


Костанайская область   ДТП   Происшествия   Регионы   Общество  
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