Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пешехода сбили на трассе в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«17 ноября около 21:00 водитель 1985 года рождения, управляя общественным транспортом марки «Youtong» по трассе Атырау-Индер (направление в сторону Индерского района) сбил пешехода 1988 года рождения. В результате удара пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия», - гворится в публикации пресс-службы МВД РК.



