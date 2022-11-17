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    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области

    17 Ноября 2022, 23:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пешехода сбили на трассе в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    «17 ноября около 21:00 водитель 1985 года рождения, управляя общественным транспортом марки «Youtong» по трассе Атырау-Индер (направление в сторону Индерского района) сбил пешехода 1988 года рождения. В результате удара пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия», - гворится в публикации пресс-службы МВД РК.
    Атырауская область ДТП Происшествия
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