Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске столкнулись два автомобиля, один из которых сбил пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на пересечении улиц Назарбаева - Интернациональная столкнулись авто марки «Škoda» и «Chevrolet». В результате последнее авто наехало на 18-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Согласно медицинскому освидетельствованию, оба водителя были трезвые. Собранные по факту аварии материалы дела для принятия соответствующего решения передали в отдел административной полиции Петропавловска.

Ранее на объездной дороге съехал в кювет большегрузный автомобиль DAF. 54-летний водитель с грузом антифриза направлялся в Усть-Каменогорск. В пресс-службе отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, обращений в полицию не поступало.

В филиале АО НК «Казавтожол» обратились к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок. За минувшие сутки по области выпало 12-15 см снега. Ночью на республиканских трассах работали 50 единиц специализированной снегоочистительной техники и 60 человек персонала. Сейчас все дороги расчистили, проезд есть. Однако в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды – осадки и метель.

Фото: кадр из видео