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    Пешеход погибла в ДТП в Павлодарской области

    23 Декабря 2022, 18:39

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Водитель на автомашине марки «ВАЗ-217030», двигаясь по ул. К.Нуралина в городе Экибастузе, совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В результате ДТП 59-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия. «По факту проводится проверка. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.


    Фото: POLISIA.KZ
    Павлодарская область ДТП МВД РК
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