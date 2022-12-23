Пешеход погибла в ДТП в Павлодарской области

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Водитель на автомашине марки «ВАЗ-217030», двигаясь по ул. К.Нуралина в городе Экибастузе, совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате ДТП 59-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия. «По факту проводится проверка. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.





Фото: POLISIA.KZ



