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    Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодаре

    22 Сентября 2022, 16:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пешеход погиб в результате ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 сентября около 21:00 часов на пересечении улиц Малайсары Батыра – Камзина, на нерегулируемом пешеходном переходе, 33-летний водитель «Toyota Aristo» совершил наезд на 56-летнего пешехода.

    «От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Арман Каптаев.

    С начала года в Павлодаре зарегистрировано 185 ДТП, в результате которых шесть человек погибли, еще 253 травмированы.
    Павлодарская область ДТП Происшествия Павлодар
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