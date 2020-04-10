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    Пещеру XIV века обнаружили во время ремонта железной дороги в Великобритании

    10 Апреля 2020, 12:01

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Рабочие обнаружили пещеру XIV века и рисунки во время проведения ремонтных работ на железной дороге в Великобритании после схода оползня в начале этой недели, передает МИА «Казинформ со ссылкой на CNN.

    Рабочие ремонтировали дорогу недалеко от города Гилфорд в графстве Суррей, Англия, когда обнаружили пещеру, сообщает NetworkRail, владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании.

    Предположительно пещера использовалась в средние века как святыня или обитель, связанная с часовней Святой Екатерины. Руины часовни начала XIV века находятся на холме рядом с железной дорогой. По мнению экспертов, пещера, возможно, была намного больше, сохранилась лишь небольшая ее часть. На найденных рисунках изображена готическая ниша.

    Эксперты обнаружили семь или восемь ниш, а также фрагменты двух предполагаемых костровых чаш. Они надеются использовать древесный уголь и сажу, найденные в пещере, для радиоуглеродного датирования, чтобы определить точный период функционирования пещеры в качестве святыни.

    Это одно из нескольких открытий, сделанных во время строительства или ремонта железной дороги Великобритании.

    В марте на станции Бирмингем Керзон-стрит была обнаружена самая старая железнодорожная развязка. В 2014 году на Лондонском мосту было обнаружено несколько исторических артефактов.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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