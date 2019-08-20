Пещера Шакпак-Аулие – излюбленное место паломничества жамбылских туристов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В карту «Сакральной географии Казахстана» вошли несколько объектов Жуалынского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Однимиз таких объектов является пещера Шакпак-Аулие, расположенная в гористойместности близ населенного пункта Шакпак, упоминаемого в исторических летописях.

ПещераШакпак-Аулие богата кремниевыми камнями. Считается, что в древности здесь шладобыча кремния, поэтому и возникли шахты. Сегодняпромышленная добыча здесь не ведется, но пещеры стали популярны у туристов.Посещают пещеру Шакпак-Аулие и экскурсии школьников.

ПредставительТаразского туристического центра «КазКырТур-центр» Лариса Саид-Оглы уже многолет проводит экскурсии для школьников в рамках эколого-краеведческого туризма.

«Вдни летних каникул мы знакомим детей с наиболее интересными природнымитерриториями, флорой и фауной родного края, - рассказала Лариса Саид-Оглы. - Вминувшие выходные несколько десятков школьников отправились по маршруту,пролегающему по западной части Таласского Алатау, где находится уникальныйприродный заповедник Аксу-Джабаглы. Ноперед этим дети побывали в подземных пещерах, являющихся излюбленным местомпаломничества жамбылских туристов».

Этонеобычные пещеры. С ними связана красивая легенда, заставляющая людейспускаться в кромешную холодную тьму на глубину двести метров, брести,спотыкаясь об острые камни и задевая головой низкие своды длинного подземногокоридора. И всё это только для того, чтобы в свете факелов и фонариковпосмотреть на подземное озеро с подземной речкой и на диковинные сталактиты исталагмиты, зарождавшиеся в глубинах этой пещеры на протяжении миллионов лет. Аглавное – увидеть на стенах пещеры минеральные образования в виде сердца илетящего ангела, прикоснуться к ним – и загадать желание.

Какгласит легенда, которую обычно рассказывают местные проводники, в этих пещерах,оставшихся после рудника, где почти сто лет назад добывали кремниевое железо,пряталась одна влюбленная пара, сбежавшая от преследований своих родных. С тех порпещеры якобы приобрели мистическую силу, и загаданные здесь желания, говорят,сбываются.

«Нашималенькие туристы не боятся ни темноты, ни камней под ногами. Они бодро спускаютсяв пещеру, делятся по ходу впечатлениями, не обращая внимания на призывы к тишинесопровождающих их взрослых. Дети удивляются как подземным красотам, так и тому мусору,который оставляют после себя паломники», - рассказала Лариса Саид-Оглы.

Послетого как выходишь из подземных пещер, окружающий тебя мир – солнце, небо, шумдеревьев, пение птиц – почему-то кажется особо восхитительным.

Послепещер дети отправляются в расположенный неподалеку заповедник Аксу-Джабаглы,посещают музей Аксу-Джабаглинского природного заповедника. Ребята узнают, чтопо долинам текущих с востока на запад рек Жабаглысу и Аксу и окаймляющим ихгорным хребтам расположен заповедник Аксу-Джабаглы площадью 78 тысяч гектаров,основанный в 1926 году. Это самый первый в нашей стране и, пожалуй, самыйбогатый фауной и флорой природный заповедник. Он раскинулся на территории трехреспублик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. С 1926 года на территориизаповедника запрещена охота и рыбалка, и попасть сюда можно только по особомуразрешению. А с мохнатыми и пернатыми обитателями заповедника можнопознакомиться в здешнем музее.

«Вконце экскурсии мы обычно объявляем имена победителей – тех, кто больше всехзапишет и запомнит названий населенных пунктов, встречавшихся нам на путиследования. Мы прямо на местности изучаем географию и историю родного края. Воттак, в зримом и осязаемом соприкосновении с красотой и уникальностью родногокрая, ребята учатся любить свой край, свою малую родину и свою большую родину -Казахстан», – отметила Лариса Саид-Оглы