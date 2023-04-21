Песчаная буря бушует в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в первой половине дня в Атырау и расположенных поблизости от областного центра районах на фоне штормового ветра началась песчано-пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной пыльной бури стал обрушившийся к 11 часам дня на регион штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок и пыль. Видимость на городских дорогах и на загородных трассах ухудшилась.

В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе порывы ветра 18-20 метров в секунду, при порывах скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь за город, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями как в городе, так и на автотрассах.

В микрорайоне Привокзальный и Химпоселок со вчерашнего вечера ощущается запах гари. На снимках из космоса видны два очага пожара в окрестностях Атырау. Официальной информации о пожарах нет.



