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    Песчаная буря бушует в Атырау

    21 Апреля 2023, 16:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в первой половине дня в Атырау и расположенных поблизости от областного центра районах на фоне штормового ветра началась песчано-пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Причиной пыльной бури стал обрушившийся к 11 часам дня на регион штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок и пыль. Видимость на городских дорогах и на загородных трассах ухудшилась.

    В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе порывы ветра 18-20 метров в секунду, при порывах скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

    Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь за город, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями как в городе, так и на автотрассах.

    В микрорайоне Привокзальный и Химпоселок со вчерашнего вечера ощущается запах гари. На снимках из космоса видны два очага пожара в окрестностях Атырау. Официальной информации о пожарах нет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Погода Атырау
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