Первый звонок с мобильного телефона был сделан 50 лет назад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ровно 50 лет назад, 3 апреля 1973 года, был сделан первый звонок с мобильного телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из истории известно, что именно этот день инженер компании «Моторола» Мартин Купер сделал первый звонок с мобильного своему конкуренту Джоэлю Энгелю из компании, разрабатывающей телефоны AT&T Bell Labs, сообщив, что звонит с настоящего сотового телефона.

Кстати, сама идея использовать сотовую связь появилась именно у специалистов AT&T Bell Labs еще в 1946 году. Эта же компания первой разработала автомобильные радиотелефоны для установки в автомобилях. Но создать первый мобильный аппарат связи удалось Мотороле.

Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC никак нельзя было назвать компактным устройством, Он весил больше 1-го килограмма, имел длину порядка 22 сантиметров и своим внешним видом больше напоминал кирпич, чем современный мобильный, делится историей создания первого мобильного телефона rarephones.ru.

В режиме ожидания Motorola DynaTAC мог работать до 8-ми часов, в режиме разговора — около 1-го часа. А вот на подзарядку аппарата требовалось чуть более 10 часов. В нем не было дисплея и других дополнительных функций. Телефон украшала торчащая стационарная антенна.

На его передней панели располагались 12 клавиш: 10 цифровых и 2 специальных для начала и прекращения вызова. В нем не было предусмотрено никаких функций автовызова. Если связь с собеседником прерывалась — звонящему приходилось заново набирать номер его телефона.

Кроме своих внушительных габаритов и большого веса мобильный Motorola имел головокружительную цену. Его стоимость составляла порядка 3500 долларов, что на сегодняшний день очень дорого даже для гаджетов премиум-класса.

После первого в истории звонка с мобильного телефона прошло порядка 10-ти лет, прежде чем сотовые технологии были запущены в массы. Именно столько времени понадобилось компании Motorola для решения всех бюрократических и технологических проблем, связанных со стартом сотового сервиса.

Коммерчески востребованной, а также успешной технология сотовой связи стала только лишь к 70-м годам. Только в 1984 году, всего год спустя после запуска первой в США мобильной сети Ameritech Mobile, база абонентов оператора начитывала свыше 12 тысяч человек.

Согласно статистике, количество абонентов сотовой связи в Казахстане в 2022 году составляло около 25 млн единиц, и цифра эта растет с каждым днем.