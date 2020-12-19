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    Первый зимний фестиваль состоится в честь 85-летия Казахской госфилармонии им. Жамбыла

    19 Декабря 2020, 10:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -19 декабря состоится церемония открытия первого зимнего фестиваля «PHILHARMONIC NEW YEAR FEST 2020», посвященного 85-летию Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

    Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта.

    На открытии фестиваля ожидается участие министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой. После праздничной церемонии награждения вечер продолжится концертной программой Государственного духового оркестра РК под названием «Сделано в СССР».

    Основной целью фестиваля является празднование юбилея Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, ставшей духовным хранителем мировой классической и казахской народной музыки, пропагандирующей лучшие образцы музыкального искусства, а также проявление почтения и благодарности именитым деятелям, которые трудились в этом коллективе в течение 85 лет. Планируется, что этот фестиваль станет ежегодной традицией.

    Казахская государственная филармония имени Жамбыла была создана 14 января 1935 года. Первым директором и художественным руководителем был музыковед, ученый, композитор, дирижер, народный артист Казахской ССР, академик Ахмет Куанович Жубанов. На протяжении 85 лет филармония является одним из крупнейших культурных центров страны и историческим архитектурным зданием города Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Культура Юбилей Дата
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