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    Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в начале 2020 года

    29 Ноября 2019, 13:15

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к запускам 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Байконур авиарейсом доставлены контейнеры с разгонными блоками «Фрегат‑М», которым в составе ракет-носителей «Союз-2» предстоит вывести на орбиту космические аппараты британской спутниковой системы OneWeb, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В июне 2015 года госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра, говорится в сообщении.

    Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру.

    По информации пресс-службы Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, согласно графику запусков, первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец января 2020 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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