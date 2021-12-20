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Первый заместитель Председателя Агентства РК по финмониторингу освобожден от должности

20 Декабря 2021 09:07
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Первый заместитель Председателя Агентства РК по финмониторингу освобожден от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



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