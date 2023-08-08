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    Первый заместитель акима ЗКО подозревается в коррупции

    8 Августа 2023, 09:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

    В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб.

    Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.

    Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

    Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Акимат Борьба с коррупцией
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