Первый военный документ получат более ста тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписке подлежат юноши, которым в год приписки исполняется семнадцать лет. По предварительным подсчетам на воинский учет в Казахстане в текущем году будет принято более ста тысяч молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В настоящее время местные органы военного управления проводят приписку граждан к призывным участкам, определяют их количество, степень годности к воинской службе, устанавливают уровень образования, физической подготовленности.

«По решению местных исполнительных органов образованы медицинские комиссии. Должностные лица проводят с молодыми людьми беседу, проверяют наличие соответствующих документов, после чего проводится медицинское освидетельствование», – пояснил представитель департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК подполковник Азамат Дусимов.

Успешно прошедшим все процедуры юношам выписывается и выдается на руки первый военный документ – удостоверение о приписке к призывному участку.

В ходе приписной кампании молодых людей информируют о преимуществах и перспективах воинской службы, а также о правилах поступления в учебные заведения Министерства обороны РК.

Напомним, что приписка граждан к призывным участкам проводится в Казахстане ежегодно, в течение трех месяцев - с января по март.

«В связи с этим оборонное ведомство просит отнестись родителей граждан допризывного возраста с пониманием к проводимой кампании», - отметил подполковник А.Дусимов.

Отметим, что приписная кампания проходит в условиях строгого соблюдения санитарно эпидемиологических норм.