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    Первый военный документ получат более ста тысяч казахстанцев

    2 Февраля 2021, 20:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписке подлежат юноши, которым в год приписки исполняется семнадцать лет. По предварительным подсчетам на воинский учет в Казахстане в текущем году будет принято более ста тысяч молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В настоящее время местные органы военного управления проводят приписку граждан к призывным участкам, определяют их количество, степень годности к воинской службе, устанавливают уровень образования, физической подготовленности.

    «По решению местных исполнительных органов образованы медицинские комиссии. Должностные лица проводят с молодыми людьми беседу, проверяют наличие соответствующих документов, после чего проводится медицинское освидетельствование», – пояснил представитель департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК подполковник Азамат Дусимов.

    Успешно прошедшим все процедуры юношам выписывается и выдается на руки первый военный документ – удостоверение о приписке к призывному участку.

    В ходе приписной кампании молодых людей информируют о преимуществах и перспективах воинской службы, а также о правилах поступления в учебные заведения Министерства обороны РК.

    Напомним, что приписка граждан к призывным участкам проводится в Казахстане ежегодно, в течение трех месяцев - с января по март.

    «В связи с этим оборонное ведомство просит отнестись родителей граждан допризывного возраста с пониманием к проводимой кампании», - отметил подполковник А.Дусимов.

    Отметим, что приписная кампания проходит в условиях строгого соблюдения санитарно эпидемиологических норм.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Молодежь
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