Первый военно-патриотический форум прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил в Нур-Султане состоялся первый форум юных патриотов «Егемен елдің ертеңі – жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Его цель – совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-майор Алибек Сералиев, первый заместитель директора Пограничной службы КНБ генерал-майор Айдар Аймурзин, вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, представители руководства министерств информации и общественного развития, образования и науки, культуры и спорта, ветераны Вооруженных сил.

Главными участниками стали юные патриоты – воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Форум транслировался в прямом эфире на открытых площадках интернет-ресурсов. В удаленном режиме посредством фронт-офиса участие в нем приняли представители военно-патриотических клубов всех регионов Казахстана.

Гостям форума был презентован коворкинг-центр, на базе которого продемонстрирована работа кружков робототехники, юных журналистов и секции медицинской подготовки.

В рамках форума состоялась торжественная церемония закрытия и награждение победителей VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021». В этом году крупнейшее мероприятие, объединяющее молодежь по всей стране, прошло в онлайн-формате.

Поздравления с яркими победами и достойными результатами от имени министра обороны юным патриотам передал генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

«Именно здесь, в Национальном военно-патриотическом центре, Первый Президент страны – Елбасы дал старт движению «Жас сарбаз», – отметил он. – Вы все соприкоснулись с военным делом, узнали об армии и истории Вооруженных сил, продемонстрировали свои достижения, знания и умения, обрели новых друзей, испытали себя на прочность».

Начальник Генерального штаба пожелал ребятам не останавливаться на достигнутых успехах, ставить новые цели и непременно достигать их. Он выразил благодарность депутатам, руководителям государственных органов и акимам регионов за оказанное содействие в проведении сбора.

Проводимый в год 30-летия Независимости Казахстана «Айбын» собрал талантливых ребят, целеустремленных молодых людей, настоящих патриотов своей страны. Первое место среди военно-патриотических клубов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент заняла команда клуба «Барыс» Туркестанской области. Победителями среди военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований стал клуб «Жас артиллерист» регионального командования «Юг». Среди команд военного колледжа, республиканских школ «Жас улан», областных военных школ-интернатов победителем признана команда Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова г. Нур-Султана.

Лучшей в номинации «Жас сарбаз – жас тілшісі» стала Валерия Черевко, представляющая военно-патриотический клуб «Жас артиллерист» регионального командования «Юг». В номинации «Үздік жас сарбаз» победила Сауле Ахметова из военно-патриотического клуба «Төлеби арландары» Туркестанской области. В номинации «Смарт сарбаз» первое место занял воспитанник военно-патриотического клуба «Альтаир» из Мангистауской области Ырысжан Сансызбай.

«Примером для меня служат наши герои – Алия Молдагулова, Маншук Маметова и Хиуаз Доспанова. Каждый день я уверенно иду к своей цели, хочу внести свой вклад в развитие нашей страны», – сказала победительница в номинации «Үздік жас сарбаз» Сауле Ахметова.

Команды-победители награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

По итогам деятельности военно-патриотического воспитания молодежи, проведенной в 2021 году, переходящий кубок «Патриоттар мекені» вручен заместителю акима Туркистанской области Сакену Калкаманову.

За три года военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» объединило в своих рядах более 215 тысяч детей по всей стране. Многие из них желают связать свое будущее с Вооруженными Силами. Филиалы движения созданы в 17 регионах Казахстана. Проведено свыше 1 500 мероприятий с охватом более двух миллионов детей.