Первый визит в Казахстан совершит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан 15 октября. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приглашению Главы государства 15 октября текущего года состоится первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Данный визит направлен на наращивание политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также казахско-туркменского стратегического партнерства», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

Официальный представитель уточнил, что в ходе визита стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня. По итогам мероприятия планируется подписать ряд двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что в рамках текущего председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств 14 октября в городе Астане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств СНГ.

С 12 по 13 октября Астана примет VI саммит СВМДА, в котором примут участие президенты 11 стран.