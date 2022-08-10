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    • Первый визит-центр для туристов открыли в Мангистауской области

    10 Августа 2022 00:42

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев побывал с рабочей поездкой в Тупкараганском районе, где ознакомился с работой первого визит-центра «Сартас». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Глава региона посетил находящиеся на территории района памятники истории и культуры – подземные мечети «Шакпак ата» и «Султан епе», а также некрополь «Кентi баба». Следующим объектом посещения стал визит-центр «Сартас», построенный с целью развития туризма.

    Визит-центр расположен на берегу Каспийского моря, примерно в 32 километрах от поселка Таушык, территориально относится к Тупкараганскому району.

    Нурлан Ногаев поздравил жителей с открытием центра и пожелал успехов в развитии туризма в районе.

    «Туризм имеет большое значение в развитии экономики региона. Мы всегда готовы поддержать местных предпринимателей, работающих в этом направлении. В настоящее время зарубежные туристы проявляют интерес к сакральным и природным достопримечательностям Мангистау. Множество исторических мест расположено в Тупкараганском районе. У визит-центра «Сартас» как у пункта для остановки и отдыха туристов, посещающих этот район, большое будущее», - отметил Нурлан Ногаев.

    Туристы, направляющиеся ознакомиться с такими достопримечательностями, как Жыгылган, Саура, Тамшалы, теперь имеют возможность остановиться и отдохнуть в визит-центре «Сартас».

    Новый объект может принять порядка 100 туристов в день.

    Визит-центр построил местный предприниматель Ербол Байжигитов на собственные средства. Стоимость проекта - 248 млн тенге.

    Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области.
    #Туризм #Мангистауская область
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