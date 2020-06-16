Первый вице-премьер Боронов выдвинут на пост главы правительства Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - Коалиция парламентского большинства сегодня на своем заседании поддержала новый состав правительства во главе с предлагаемой кандидатурой Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Кабинет министров не претерпел больших изменений, за исключением должностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР и Руководителя Аппарата правительства.

На данные должности предложены кандидатуры главы «Парка высоких технологий» Алтынбека Исмаилова и Таалайбека Темиралиева соответственно.

Новый состав правительства: Вице-премьер-министры КР: Асрандиев Эркин Шамшудинович; Мадумаров Акрам Камбаралиевич; Исмаилова Аида Жекшенбаевна; Айдарбеков Чингиз - Министр иностранных дел; Джунушалиев Кашкар - Министр внутренних дел; Джаманкулов Марат - Министр юстиции; Жеенбаева Бактыгуль - Министр Финансов; Муканбетов Санжар - Министр экономики; Чодуев Эркинбек Урайымович - Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации; Бейшенов Жанат - Министр транспорта и дорог; Аскаров Замирбек - Министр чрезвычайных ситуаций; Исаков Каныбек - Министр образования и науки; Абдикаримов Сабиржан - Министр здравоохранения; Жаманкулов Азамат - Министр культуры, информации и туризма; Кочкоров Улукбек - Министр труда и социального развития; Опумбаев Орозбек - Председатель Государственного комитета национальной безопасности; Тердикбаев Эрлис - Председатель Государственного комитета по делам обороны; Осмонбетов Эмиль - Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования; Исмаилов Алмазбек - Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи; Темиралиев Таайлайбек - руководитель аппарата правительства.

Напомним, что Мухаммедкалый Абылгазиев вчера написал заявление об уходе в отставку с поста премьер-министра.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку.