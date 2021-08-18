РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 18 Август 2021 | GMT +6

    Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Его возводят в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Общая площадь теннисного центра составит 9,6 тысяч квадратных метров. Сейчас уже готов фундамент и идут каркасные работы. До наступления холодов здание центра будет возведено полностью. Уже подведены все коммуникации – тепло, свет, вода, чтобы отделочные работы проходили в теплом помещении.

    В самом центре будет 2 спортивных зала – один соответствующий всем международным стандартам и один тренировочный. Таким образом одновременно здесь смогут заниматься около 250 спортсменов. В зале для соревнований будет установлено 18 теннисных столов, предусмотрены и столы для маломобильной группы спортсменов.

    Сегодня теннис является Олимпийским видом. Этот спорт набирает все большую популярность. Так, только в ВКО почти 11 тысяч спортсменов посещают 458 теннисных секций. И новый центр позволит нашим теннисистам совершенствовать свое мастерство. Важно и то, что здесь будет работать медико-восстановительный центр. Наши спортсмены будут получать самую современную медицинскую помощь и реабилитацию.

    Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сегодня в Восточном Казахстане спорту уделяется особое внимание.

    «Мы продолжаем реализацию поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, чтобы спорт стал массовым. Это ключевая задача. Сегодня в 15 населенных пунктах области строятся физкультурно-спортивные комплексы. И сотни детей и взрослых получат возможность профессионально и для здоровья заниматься спортом», – сказал аким ВКО.

    Следующая задача, по его словам, это повышение квалификации тренеров. Составлена трехуровневая специальная программа. Будут заключены договоры с ведущими специалистами СНГ и дальнего зарубежья для того, чтобы поднять уровень и мастерство нашего тренерского состава, которые смогут воспитать новых олимпийских чемпионов.



    Теги:
    Спорт Восточно-Казахстанская область Строительство для mail.ru
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!