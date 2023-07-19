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    Первый в республике детский лагерь при колледже работает в Акмолинской области

    19 Июля 2023, 19:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Детский лагерь «Жаншуак» заработал при Высшем педагогическом колледже города Щучинска Акмолинской области. С июля по август бесплатные путевки в него уже получили 370 детей из Шортандинского, Зерендинского, Сандыктауского и Егиндыкольского районов, нуждающиеся в социальной поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления образования Акмолинской области, побывать в новом лагере детям помогают успехи в учебе, активное участие в жизни школы и всего района, призовые места в олимпиадах по основам наук и в научно-практических конференциях.

    Высший педагогический колледж города Щучинска - одно из старейших учебных заведений, которое за 90 лет выпустило более 20 тысяч специалистов

    «Особенность идеи программы заключается в том, что дети, находясь в черте города, могут получить полноценный отдых и оздоровление. За 10 дней смены дети будут вовлекаться в самую разнообразную деятельность. В рамках лагерной смены предполагаются выезды в Щучинско-Боровскую курортную зону для знакомства с сакральной историей района. Посещение уникальных природных мест и историко-культурных достопримечательностей», - сказала директор колледжа Галина Бичун.

    Из числа студентов 3-х курсов в учебном заведении сформирован профильный педагогический отряд «Единство». В этом году запланированы две тематические смены. С июля по август 370 детей из Шортандинского, Зерендинского, Егиндыкольского районов, нуждающиеся в социальной поддержке, уже получили бесплатные путевки.

    Также в колледже работает лагерь для городских детей от 7 до 10 лет с дневным пребыванием.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Общество
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