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    Первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс отправится из Франкфурта в Шанхай

    28 Ноября 2020, 23:50

    ФРАНКФУРТ. КАЗИНФОРМ - Первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс на устойчивом авиационном топливе отправится из Франкфурта в Шанхай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Организовали его авиакомпания Lufthansa Cargo и поставщик логистических услуг DB Schenker Cargo, заявившие ранее об общей цели отказаться от ископаемого топлива в авиаперевозках.

    «Этот самолет за моей спиной отправится в Шанхай в воскресенье и затем вернется во Франкфурт. И уникальным его делает 100%-ая CO2-нейтральность. Это, безусловно, станет важной вехой, ведь это будет первый полет такого рода», - отмечает Питер Гербер председатель Lufthansa Cargo.

    Устойчивое авиатопливо относится к экологически чистому синтетическому керосину и производится в основном из биомассы, например из растительных и пищевых масел.

    В будущем также будут доступны возобновляемые виды топлива, не растительного происхождения. Используя такое топливо, можно избежать выбросов ископаемого CO2 при полете на обычном керосине. При сгорании в двигателе выделяется только углекислый газ, ранее удаленный из атмосферы, например, во время роста растений.

    Таким образом, устойчивое авиационное топливо, по словам компаний, «первая реальная альтернатива ископаемому авиационному топливу и ключ к благоприятному для климата, нейтральному к CO2 воздушному движению».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Германия
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