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    Первый в Казахстане музей естественных наук откроют в Павлодаре

    10 Декабря 2019, 21:49

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре перед Днём Независимости Казахстана откроются единственный в области крытый футбольный манеж, уникальнейший мультимедийный музей «Ertis» и другие объекты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В спортивном городке «Спорт-Сити» откроется новый и единственный в области крытый футбольный манеж, построенный в рамках государственно-частного партнёрства. Планируется, что занятия по футболу здесь будут проводиться круглый год», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

    Единовременная пропускная способность манежа составляет 88 человек. Проект по строительству футбольного манежа реализован за счёт спонсорских средств, отметили в администрации региона.

    «Стоимость проекта составила 1,4 миллиарда тенге. Помимо самого манежа, подрядная организация, по данным облакимата, благоустроила прилегающую к спортивному сооружению территорию, построила подъездную дорогу, уложила брусчатку, установила полноразмерное футбольное поле, баскетбольную площадку и малые формы для катания на скейтбордах.

    «В преддверии праздника жителей Павлодара удивит новый мультимедийный музей «Ertis»; это первый музей естественных наук в Казахстане. Посетители галереи, где представлены различные находки на территории Павлодарской области, смогут получить знания по истории, геологии, археологии, древней и средневековой истории; наряду с этим музей оборудован мультимедийной техникой: книгой real-book, информационной touch-панелью и современными инсталляциями», - рассказали в пресс-службе акима Павлодарской области.

    Галерея расположена по адресу: улица Исиналиева, 2. Кроме того, в Павлодаре презентуют и музей сельского хозяйства, создание которого поддержали крупные сельскохозяйственные предприятия региона, подчеркнули в ведомстве.

    «Общественный музей сельского хозяйства заработал ещё в 2001 году - в 2019 году его перенесли в здание, где располагается областное управление сельского хозяйства. Музейный фонд пополнили новые коллекции и экспонаты; в нём представлена история агропромышленного комплекса региона, начиная с дореволюционных 1887 — 1917 годов и заканчивая периодом Независимого Казахстана», - рассказали о новом объекте в акимате.

    Фото пресс-службы акима Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область День Независимости
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