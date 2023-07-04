Первый в Казахстане Дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде открылся первый в Казахстане Центр развития для детей с ограниченными возможностями, которая начала работать по системе подушевого финансирования. В центре реабилитации «Озим» двенадцать малышей будут получать спецуслуги бесплатно в условиях стационара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Введение подушевых нормативов специальных социальных услуг в рамках Социального кодекса предусмотрено с 2025 года. Сейчас реализуется пилотный проект.

«Такое изменение вносится впервые. Но мы решили не ждать, а начать тестирование. В этом году в семи регионах будет реализовываться пилотный проект оказания спецсоцуслуг в малокомплектных домах вместимостью не более 50 детей. Караганда – первый город. Мы охватим детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с психоневрологическими расстройствами. Запуск проекта позволит родителям детей с инвалидностью выйти на работу. Кроме того, ребёнок остается в семье и в то же время получает полный пакет специальных социальных услуг», – объясняет Гаухар Калмакова, заместитель директора департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По задумке инициаторов проекта привлечение бизнесменов позволит повысить качество услуг и охватить отдаленные села. Выбрать подходящего поставщика родители могут на портале социальных услуг, там же они будут иметь возможность оставить отзыв.

Центр развития для детей с ограниченными возможностями «Озим» открыла мама девочки с особыми потребностями Эльнара Смагулова.

«Пилотный проект позволит бесплатно посещать наш центр 12 детям в возрасте от 3 до 13 лет в течение полугода. Это большая финансовая поддержка родителям. Занятия у нас проходят как индивидуально, так и в мини-группах. С детьми работают логопеды-дефектологи, нейропсихолог, арт-терапевт и музыкальный терапевт. Есть тьюторы. Дети находятся здесь восемь часов, есть трехразовое питание, собственный транспорт забирает детей из дома и привозит обратно», – говорит директор центра «Озим».

У Салтанат Истимисовой четверо детей. Двое сыновей на инвалидности по ДЦП. В центр «Озим» она водит младшего.

«Сыну 2,2 года, у него ДЦП, нисходящая атрофия зрительного нерва, ЗПР. Здесь отличные педагоги, ребёнок будет под надежным присмотром. Возможность посещать этот центр бесплатно станет для нашей семьи огромным подспорьем», – отметила Салтанат Истимисова.

В Караганде проживает около 4,5 тыс. детей с инвалидностью.