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    Первый в Казахстане Дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся в Караганде

    4 Июля 2023, 18:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде открылся первый в Казахстане Центр развития для детей с ограниченными возможностями, которая начала работать по системе подушевого финансирования. В центре реабилитации «Озим» двенадцать малышей будут получать спецуслуги бесплатно в условиях стационара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Введение подушевых нормативов специальных социальных услуг в рамках Социального кодекса предусмотрено с 2025 года. Сейчас реализуется пилотный проект.

    «Такое изменение вносится впервые. Но мы решили не ждать, а начать тестирование. В этом году в семи регионах будет реализовываться пилотный проект оказания спецсоцуслуг в малокомплектных домах вместимостью не более 50 детей. Караганда – первый город. Мы охватим детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с психоневрологическими расстройствами. Запуск проекта позволит родителям детей с инвалидностью выйти на работу. Кроме того, ребёнок остается в семье и в то же время получает полный пакет специальных социальных услуг», – объясняет Гаухар Калмакова, заместитель директора департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По задумке инициаторов проекта привлечение бизнесменов позволит повысить качество услуг и охватить отдаленные села. Выбрать подходящего поставщика родители могут на портале социальных услуг, там же они будут иметь возможность оставить отзыв.

    Центр развития для детей с ограниченными возможностями «Озим» открыла мама девочки с особыми потребностями Эльнара Смагулова.

    «Пилотный проект позволит бесплатно посещать наш центр 12 детям в возрасте от 3 до 13 лет в течение полугода. Это большая финансовая поддержка родителям. Занятия у нас проходят как индивидуально, так и в мини-группах. С детьми работают логопеды-дефектологи, нейропсихолог, арт-терапевт и музыкальный терапевт. Есть тьюторы. Дети находятся здесь восемь часов, есть трехразовое питание, собственный транспорт забирает детей из дома и привозит обратно», – говорит директор центра «Озим».

    У Салтанат Истимисовой четверо детей. Двое сыновей на инвалидности по ДЦП. В центр «Озим» она водит младшего.

    «Сыну 2,2 года, у него ДЦП, нисходящая атрофия зрительного нерва, ЗПР. Здесь отличные педагоги, ребёнок будет под надежным присмотром. Возможность посещать этот центр бесплатно станет для нашей семьи огромным подспорьем», – отметила Салтанат Истимисова.

    В Караганде проживает около 4,5 тыс. детей с инвалидностью.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Караганда Дети
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