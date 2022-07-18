18 Июля 2022 02:41

Первый в Азии специализированный грузовой аэропорт открыли в Китае

ЭЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Грузовой самолет Boeing 767-300 вылетел из аэропорта Эчжоу Хуаху в провинции Хубэй в Центральном Китае в воскресенье в 11:36, ознаменовав официальное начало работы первого в Китае профессионального грузового аэропорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Это первый в Азии узловой аэропорт и четвертый в мире, специализирующийся на грузоперевозках.

Ожидается, что новый аэропорт Эчжоу Хуаху, оборудованный грузовым терминалом площадью 23 тыс. квадратных метров, транзитным грузовым центром площадью почти 700 тыс. квадратных метров, 124 стоянками и двумя взлетно-посадочными полосами, повысит эффективность перевозки грузов воздушным транспортом.

Помимо грузовых рейсов, аэропорт также обслуживает пассажирские.

Ожидается, что к 2025 году аэропорт откроет около 10 международных грузовых маршрутов и 50 внутренних маршрутов, а пропускная способность грузов и почты достигнет 2,45 млн тонн.



