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    Первый в 2021 году запуск ракеты «Протон-М» с Байконура состоится с обновленного стартового комплекса

    15 Мая 2021, 20:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Запуск первого в текущем году ракеты-носителя «Протон-М» запланирован на середину июля 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, «Протону» предстоит вывести на орбиту новый российский модуль «Наука» для Международной космической станции.

    С конца апреля 2021 года на площадке № 200 космодрома Байконур проводится дополнительное техническое оснащение стартового комплекса ракеты-носителя «Протон-М». Такая необходимость возникла с тем, что головной обтекатель для многофункционального лабораторного модуля «Наука» имеет уникальные габариты, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

    Специалистам космического центра «Южный» предстоит доработать воздушную систему обеспечения температурного режима космической головной части, а также площадки обслуживания, предназначенные для доступа персонала к ракете.

    К настоящему времени проведены разработка и корректировка конструкторской документации, разработана программа проведения комплексных испытаний, оборудование для доработки стартового комплекса изготовлено и поставлено на космодром. В данный момент проводится монтаж, а следующий этап — это пусконаладочные работы и комплексные испытания стартового комплекса.

    При подготовке к запускам модулей «Заря» и «Звезда» для российского сегмента Международной космической станции на стартовом комплексе площадки № 81 космодрома Байконур в 1998-м и 2000-м годах также проводились работы по необходимому дооборудованию.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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