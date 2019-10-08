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    Первый урожай сои получили аграрии Северного Казахстана

    8 Октября 2019, 21:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области агроформирования приступили к уборке сои, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году высокорентабельной культурой засеяли 20 тыс. га. В перспективе рассчитывают увеличить посевные площади сои в несколько раз. Для этого подписали с Министерством сельского хозяйства план действий по реализации программы «Северная соя».

    На возделывание сои в регионе возлагают большие надежды. Аким области Кумар Аксакалов неоднократно говорил о выгоде выращивания культуры. Лайфхаками и положительными результатами делился местный аграрий Анатолий Рафальский на совещании в преддверии уборочной кампании . Кстати, именно в Тайыншинском районе самые большие посевные площади сои. Во время поездки в район К. Аксакалов заезжал на поля, смотрел, как идет уборка.

    «По области идет уборка сои. Высокорентабельная культура принесет значительные доходы аграриям. На мировом рынке 1 тонна соевых бобов стоит 150 тыс. тенге. 15 центнеров сои равно 30 ц/га пшеницы. В этом году по программе «Северная соя» засеяли 15 тыс. га. Ориентир на 2020 год - 150 тыс. га. Агродиверсификация увеличивает прибыль хозяйств и, соответственно, повышает доходы сельчан», - написал на своей странице в Facebook глава региона.

    По оперативным данным управления сельского хозяйства, агроформирования области убрали более 40% посевных площадей сои. Средняя урожайность пока составляет 7,2 центнера с га.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Урожай Сельское хозяйство
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