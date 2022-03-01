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    Первый урожай дала теплица в одном из районов Мангистауской области

    1 Марта 2022, 02:05

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском районе первый урожай дала теплица, которая была введена в строй в преддверии 30-летия независимости Казахстана. Первый урожай с одного гектара составил около 150 килограммов томатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Томаты являются основной культурой, выращиваемой в новой теплице по турецкой технологии. Отмечается, что работа эта довольно сложная и требует затрат, однако и урожай хороший.

    «Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы очищать от сорняка появляющиеся ростки, содержать их в чистоте и давать им полезные удобрения, а также своевременно поливать. Затем помидоры собираем и укладываем в ящики. В дальнейшем мы хотим охватить тепличной продукцией все население района и получить благодарность», - говорит руководитель теплицы Раушан Калымбетова.

    В акимате района добавили, что таким образом тепличный комплекс обеспечит население района качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года. Сомнения в этом у местного населения нет, так как потребитель знает, что экологически чистый продукт, выращенный своими руками, лучше завозного.

    «Мы не ошибемся, если скажем, что одна из профессий, которая сегодня дает хлеб - это работа в теплице. Работа, как отмечено, не легкая, но приносит хороший доход и дает возможность употреблять чистый продукт. Мы желаем удачи в этом деле работникам теплицы и рады, что они увидели первые результаты своего труда», - добавила Раушан Калымбетова.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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